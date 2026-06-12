お笑い芸人の小籔千豊（52）が12日放送のフジ系「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演。2日に亡くなった元ボクシング世界王者のタレント、ガッツ石松（本名・鈴木有二＝すずき・ゆうじ）さんを悼んだ。小籔は、タレントとしてバラエティー番組で人気を博したガッツさんに、「僕ら芸人からすると、ガッツさんがバラエティーに出はっても、お笑い芸人的な、何かツッコミができるとか、裏回しができるとか、何か気の