ウリ信用組合本店＝12日午後、札幌市金融庁は12日、不祥事の隠蔽や虚偽報告があったとして、在日朝鮮人系のウリ信用組合（札幌市）に一部業務停止命令を発出した。元役員や職員らが顧客の預金計14億円を着服し、把握しながら隠していたと認定した。ウリ信組の理事長は12日付で辞任し、第三者委員会で詳しく調査する。金融庁によると、着服のほか顧客の求めに応じて架空名義で口座開設を認めた事例もあった。金融庁に虚偽の報告