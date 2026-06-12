女優の中村玉緒（なかむら・たまお、本名奥村玉緒＝おくむら・たまお）さんが肺炎のため、9日に死去したことがわかった。86歳。所属事務所が12日に発表した。同事務所で03年に「TAMAO ＆ KIYOSHI」のユニットを組んだ歌手の氷川きよしは所属する日本コロムビアを通じてコメントを寄せ、「本当に寂しいですが、どうかゆっくり休まれてください」と追悼した。氷川は玉緒さんとのユニットでデュエット曲「ラブリィ」をリリース。