「陸上・日本選手権」（１２日、パロマ瑞穂スタジアム）女子８００メートル予選が行われ、日本記録保持者の久保凛（１８）＝積水化学＝は２分３秒１０の予選３組１位、全体２位のタイムで決勝進出を決めた。アジア大会派遣設定記録２分１秒６７には届かなかった。スタートから一気にトップに立つと、最初の４００メートルを５８秒台で入り、そのまま独走。ただ、派遣設定記録には惜しくも及ばなかった。レース後、表情は崩