9日に86歳で亡くなった中村玉緒さんが公の場に登場したのは、23年1月、都内で行われた映画「大菩薩峠」（60年、三隅研次監督）の4K上映記念のトークイベントだった。同作で一人二役を演じ、ブルーリボン賞助演女優賞を受賞した。悪女と清純な女性を演じ分け評判を呼んだ。玉緒さんは「『何するのよ！』が『何しますの！』と関西弁になってしまった」と笑わせたり、主演した市川雷蔵との思い出を語った。当時珍しかった海外旅行のお