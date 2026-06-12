世界の歌姫、サラ・ブライトマン（65）が12日、テレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。好きな日本の食べ物を明かした。MCの黒柳徹子が「日本の食べ物では何が好きでしょう？」と質問。通訳を介し、ブライトマンは「どれもおいしいので答えるのが難しいんですけど。いろいろな場所に行って、例えば沖縄に行ったら沖縄のご当地の名物がありまして。また東京とは違った食べ物を堪能できるんですけども。とろろがすご