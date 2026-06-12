2027年春に行われる統一地方選挙。石川県内の各政党は県議会議員の議席の確保に向け擁立作業を本格化させています。その動きを取材しました。政党の県連大会が相次ぐ春。新体制のもと各党、統一地方選へ必勝を誓いあいました。5月下旬に開かれた国民民主党の県連大会。 ■国民民主党・小竹 凱 石川県連代表：「統一地方選挙後にこの役員、そして県連の議員倍増を目指しておるわけでありますので…」3月の知事選で県内の政党で