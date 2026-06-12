4日後に控えるアユ釣り解禁を前に、12日、金沢市の浅野川で試し釣りが行われました。金沢漁業協同組合ではことし4月から6月にかけて市内の3河川でおよそ30万匹のアユの稚魚を放流しています。その生育状況を確認するために、きょう、金沢市の浅野川では、組合員が、友釣りや毛ばり釣りによるアユの試し釣りを行いました。この日は水温が低く、アユの動きが鈍り釣果は例年の半分以下となる30匹にとどまりました。一方で、ことしは天