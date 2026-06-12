ソファの上に飛び乗ろうと、床から狙いを定めている猫さん。足の短い品種のため、頑張ってジャンプをしてみたものの、残念ながら自力では登ることができなかったのだそう。動画は10.6万回以上も再生され、「乗れたことあるのかしら。いつか…を信じます」「可愛い～」とのコメントが集まっています。 【動画：『ソファを眺めていた子猫』→周囲を見回した直後に……可愛すぎて笑ってしまう『挑戦の様子』】 ソファに飛