掃除機をつけるとどこかへ行ってしまうという掃除機嫌いの猫ちゃんは多いですが、そんな猫ちゃんたちとは正反対の『掃除機好きな猫ちゃん』の光景が投稿され話題となっています。そんな猫ちゃんの様子を見た人からは、「ハンターのDNAが濃いみたいですね」「可愛くて何度も見てしまいました」とコメントが寄せられることとなりました。 【動画：掃除機に向かってダッシュしてきた猫→次の瞬間…猫とは思えない『まさかの