シンプルでどこか力の抜けたスタイリングが似合う40・50代。そんなスタイルを目指したいけれど地味になってしまう……とお悩みの人も多いのでは？ そこで今回は、大人女性におすすめしたい【無印良品】スタッフの「リラクシーコーデ」をご紹介。このスタイリングを真似するだけで、おしゃれ度がグンとアップするかも。ぜひ、今後の参考にしてみてください。 シアートップスで抜け感をプラス 地味見え