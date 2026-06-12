4年に1度の祭典、サッカーワールドカップ北中米大会が開幕。2026年6月12日放送の「ノンストップ！」（フジテレビ系）はオランダ戦を控えた日本の可能性についてとりあげた。対戦成績は0勝2敗1引き分けのオランダだが番組は、今大会からグループステージで勝ち残った32チームの決勝トーナメントで行われるという変更点を挙げた。グループステージ上位2チームに加え、今大会からグループステージ3位のうち成績上位の8チームが決勝ト