シンガーのデュア・リパ(30)と俳優のカラム・ターナー(36)が、総額150万ポンド(約2億9000万円)とも報じられたパレルモでの盛大な結婚式を終え、シチリア島タオルミーナにある1泊3400ポンド(約66万円)の高級ホテル「サン・ドメニコ・パレス」でハネムーンを満喫しているようだ。 【写真】豪華披露宴の前の挙式は親族のみで30～40分ただオーラがケタ違い ホテルはエミー賞