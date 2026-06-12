再検討会議報告書を栗尾市長に提出 笠岡市役所 慢性的な赤字が見込まれるとして建て替え計画を見直していた笠岡市民病院について、再検討会議の則安俊昭委員長が12日、栗尾典子市長に報告書を手渡しました。 報告書には、病床数は現在の99床から「最大60床」に縮小すること、救急・小児・離島など不採算部門は「市内の医療提供の不足分をできる限り補うこと」などが盛り込まれました。 （再検討会議／則安俊昭 委員