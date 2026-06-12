メルセデス・ベンツが、ベルリン・マリーエンフェルデ工場で新型電動軸流モーターの大規模量産を開始しました。このコンパクトな高性能モーターは、新型Mercedes-AMG GT 4ドアクーペで量産車として初採用される予定です。Mercedes-Benz startet Großserienproduktion des elektrischen Axial-Fluss-Motors in Berlin-Marienfelde | Mercedes-Benz Mediahttps://media.mercedes-benz.com/article/bebac2af-acdc-465a-9538-adb0