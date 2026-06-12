カウボーイ人形のウッディとスペース・レンジャーのフィギュア バズ・ライトイヤーの名コンビで知られる『トイ・ストーリー』シリーズだが、最新作で物語の中心を担う重要なキャラクターのひとりが、カウガール人形のジェシーだ。『トイ・ストーリー２』（2000）で初登場して以来、ウッディやバズとともに多くの困難を乗り越えてきたジェシー。最新作では、ウッディから託された“保安官”としての責任を胸に、友達作りに悩むボ