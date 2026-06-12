ファン・インボムが同点ゴールを決めた北中米共催ワールドカップ（W杯）、グループリーグA組の韓国代表対チェコ代表が現地時間6月11日に行われ、2-1で韓国が勝利した。データ会社「オプタ」は公式Xで、韓国代表が決めた同点ゴールに「几帳面」と注目した。韓国は後半14分にロングスローから一瞬の隙をつかれて失点。それでも、後半22分に華麗なパスワークから最後はMFファン・インボムが決めた。その後、後半35分にFWオ・ヒョ