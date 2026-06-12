▽Ｂ組カナダ―ボスニア・ヘルツェゴビナ（日本時間１３日午前４時・トロント）Ｗ杯で過去６戦全敗のカナダは地元開催の初戦で悲願の勝利を目指す。代表通算最多得点でユベントス所属のＦＷ、Ｊ・デービッドに期待が集まる。ボスニア・ヘルツェゴビナは４０歳のジェコが健在を示せるか。▽Ｄ組米国―パラグアイ（日本時間１３日午前１０時・ロサンゼルス）直近の対決で３連勝している米国が優位か。大黒柱プリシック、昨年１１