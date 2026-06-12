◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）＝６月１２日、栗東トレセン大阪杯、天皇賞・春に続く３連戦になるタガノデュード（牡５歳、栗東・宮徹厩舎、父ヤマカツエース）だが、この日の坂路でもしっかりとした脚取りで６８秒９―１４秒９をマークした。宮調教師は「ずっと好調が続いている」と納得の表情。同じ阪神内回りの大阪杯では４着と健闘した。「前走でもよく走っているが、２０００メ