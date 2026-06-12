◆日本生命セ・パ交流戦２０２６オリックス―阪神（１２日・京セラドーム大阪）演歌歌手の水森かおりが、試合前セレモニーで国歌独唱を務めた。２３年連続でＮＨＫ紅白歌合戦に出場し、「ご当地ソングの女王」そして親しまれている存在。阪神との「関西ダービー」初戦に、堂々の熱唱を披露した。４５都道府県１７３曲を歌い、全国２８地域の観光大使や地元・東京・北区のアンバサダーも兼務。３月３１日には新曲「恋の終わ