２４年羽田盃・Ｊｐｎ１を制した白毛馬のアマンテビアンコ（牡５歳、美浦・宮田敬介厩舎、父へニーヒューズ）が、現役を引退することが決まった。シルク・ホースクラブが６月１２日、ホームページで発表した。５月３０日のアハルテケＳで１５着がラストランとなった。前走後は福島・ノーザンファーム天栄に放牧に出ていたが、右前脚の膝裏に腫れが見られ、支持靱帯（じんたい）にダメージがあると診断を受けた。復帰までに時間