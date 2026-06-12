◆日本生命セ・パ交流戦２０２６オリックス―阪神（１２日・京セラドーム大阪）名門・大阪桐蔭の硬式野球部出身で、希少がんと闘う福森大翔（ひろと）さんが、試合前の始球式に登板した。この試合を協賛するセンス・トラスト株式会社の今中康仁社長が、同校の野球部ＯＢだった縁もあり実現。妻・聖欄（せいら）さんや高校時代に苦楽をともにした同級生・森友哉らが見守るなか、マウンドから全力投球した。森友は上半身のコ