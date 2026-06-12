『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「AI医師広告で巨額の売り上げ韓国で問題に…政府が法規制」についてお伝えします。◇◇◇韓国の動画配信サイトで拡散された映像。白衣を着た医師のような男性がすすめるのは、ある加工食品です。男性医師「効果が強いので、確実な変化を望む方だけ飲んでください。短時間で大きな変化があります」しかし、この男性、実在する医師ではありません。AIで作られたニセモノ…フ