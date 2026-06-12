肺炎のため亡くなったことが分かった俳優の中村玉緒さん（86）。所属事務所の関係者がTBSテレビの取材に応じ、玉緒さんの晩年の様子を話してくれました。【写真を見る】【中村玉緒さん（86）死去】関係者が晩年を明かす最後は療養生活中に都内の施設で関係者は、中村玉緒さんについて「2023年2月、名古屋で転倒し『背骨の圧迫骨折』と診断された。1人での生活は難しいということで療養施設に入った。」と明かし、「今年5月頃、具