◇プロ野球セ・パ交流戦 ロッテーDeNA(12日、ZOZOマリン)5連敗中のDeNA。2回に先制を許すも、直後に逆転に成功しました。この日の先発は入江大生投手。2回には山口航輝選手のソロホームランを浴び、先制を許します。直後の3回には2つの死球で2アウト1、2塁の好機をつかんだDeNA打線。続く佐野恵太選手が、対する廣池康志郎投手の3球目のスプリットをとらえ、同点タイムリーとしました。勢いそのままに続く筒香嘉智選手が初球のシュ