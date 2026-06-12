関東を中心に展開するスーパー「ベイシア」が新ブランドをオープンしました。小売り業界のトレンドとなっている“新ブランド”…キーワードは「安さの追求」です。平日の午前中だというのに埼玉の郊外にできたこの行列！きょう、オープンしたスーパーの売りは…買い物客「朝チラシを見て、えっ安い！と速攻で来ました。息子がチラシを見て、これがいいと」お目当ての弁当はスパゲティとカツがたっぷりとのって320円！ご飯とルーが