“キング・オブ・ポップ”ことマイケル・ジャクソンの半生を描いた伝記映画『Michael／マイケル』がきょう12日に日本公開を迎えた。これにあわせ、芸人の永野のYouTubeチャンネル『永野CHANNEL』で、映画の“速報感想回”が今夜10時よりプレミア公開されることが決定した。【動画】永野＆A.B.C-Z戸塚祥太『Michael／マイケル』トーク（12日午後10時公開）今回の動画には、マイケル・ジャクソンの熱心なファンとして知られる戸