勢いに乗る三代目山口組に激震が襲う。1978年、田岡一雄組長が京都のナイトクラブ「ベラミ」で敵対する組織の組員に襲撃される。名越氏が病院に駆けつけると、そこには山口組若頭の山本健一組長がいた。その後、山本組長の指揮のもと、山健組などを中心にし烈な報復攻撃が開始される。日本全国を巻き込む抗争へと発展していった。 田岡家の“番頭”・名越美詞インタビュー（前編）三代目組長の息子秘書が見た山口組「火