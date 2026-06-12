13日（土）は、前線が沖縄付近まで南下するでしょう。沖縄は雨や雷雨となりますが、そのほかは広く晴れて、気温も上がりそうです。ただ、関東から北は天気の急変に注意が必要です。【CGで見る】12日（金）〜13日（土）の発雷確率シミュレーション広く晴天 関東や北日本は急な雨や雷雨に注意13日（土）は前線が南下し、本州付近は高気圧に覆われる見込みです。西日本や東海では、広く梅雨の晴れ間となるでしょう。一方、北日本の上