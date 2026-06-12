陸上自衛隊佐賀駐屯地（佐賀市）に昨夏配備された輸送機V22オスプレイが12日、鹿児島県の奄美大島に訓練飛行したことが、陸自への取材で分かった。陸自によると、佐賀配備後、奄美大島への飛行は初めて。米海兵隊と20日から実施する大規模実動訓練「レゾリュート・ドラゴン」では、沖縄県にも飛行する計画だ。機体は12日午前に佐賀駐屯地を離陸。鹿児島県瀬戸内町の瀬戸内分屯地に着陸した。陸自のV22は、長崎県の相浦駐屯地