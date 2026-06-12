共産党の小池晃書記局長は12日、高市早苗首相が皇室典範改正案を巡り与党で制度設計を詰めるよう言及したことに関し「全会派を集めた全体会議は、いったい何のためだったのか」とX（旧ツイッター）に投稿し、批判した。