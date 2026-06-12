宮内庁は１２日、フィリピン南部ミンダナオ島沖で起きた地震を受けて、天皇陛下が同日、同国のフェルディナンド・マルコス大統領宛てに、お見舞いの電報を送られたと発表した。側近によると、天皇、皇后両陛下は大きな被害が出ていることに心を痛められているという。