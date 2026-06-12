「オリックス−阪神」（１２日、京セラドーム大阪）大阪桐蔭野球部ＯＢで希少がん患者の福森大翔（ひろと）さん（３０）が、試合前の始球式に参加した。オリックスの森友哉捕手（３０）とはチームメートで春夏連続で甲子園大会に出場し、４番打者としても活躍。昨年６月１５日・巨人戦の始球式では捕手・森友のミットにノーバウンド投球を収め、多くの感動を呼んだ。この日は上半身のコンディション不良で２軍調整中の森友