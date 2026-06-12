お笑いタレントの山田花子（51）が11日、ブログを更新。晩ごはんの新メニューを披露し、息子たちの意外な反応を明かした。【映像】山田花子、次男が絶賛した逆ロールキャベツ2010年にトランペット奏者の福島正紀さん（55）と結婚し、13歳と10歳、2人の息子を育てている山田。これまで次男が絶賛したという逆ロールキャベツや、2玉完食したというカレーうどんなどの手料理をブログで紹介してきた。山田花子、晩ごはんの新メニ