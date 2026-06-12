ふいに立ち寄ったお店で売れ残りの柴犬が気に入って…！？すぐに家族の一員となったわんこはスクスクと成長。愛に溢れたご家族とわんこの姿は話題を呼び、投稿には「幸せ者だね」「素敵なアルバム」「家族のアイドル」といったコメントが寄せられることとなりました。 【写真：たまたま気になった『売れ残り犬』を連れて帰宅→裏庭にドッグランを作ってあげて…愛に溢れた『素敵な物語』】 売れ残っていた柴犬をお迎え Tik