男の子がわんこの前で寝転がっているところで『お手』をさせてみた飼い主さん。すると、真剣な顔つきでわんこがとったまさかの行動がSNS上で20万回以上も再生されています。コメント欄には「至って真剣なイッヌwwwwww」「2人とも可愛い」といった声が寄せられ、話題沸騰！ 【動画：男の子が犬の前で寝転がっているところ『お手』をさせた結果→真剣な顔つきで…まさかの行動】 わんこの前で寝転がる男の子 TikTokアカウン