『雨の中で爆睡してたでしょ…？』飼い主さんを確信させた、状況が手に取るように伝わってくる『動かぬ証拠』が話題になっているのです。 思わず感動さえしてしまう！？まさかの光景は記事執筆時点で361万回を超えて表示されており、16万件ものいいね、多くの反響が寄せられることとなりました。 【写真：雨の中、外で寝ていたハスキー犬→ふとバルコニーを覗いてみると…尊すぎる『爆睡の証拠』】 雨の中、