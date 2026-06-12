名古屋市中区の質店の事務所から高級ブランドのバッグなどを盗んだとして、男3人が逮捕されました。逮捕された会社役員・向山航生容疑者(34)ら3人は、今年2月、中区の質店の事務所に掃き出し窓を割って侵入し、高級ブランドのバッグや腕時計など107点、合わせて時価890万円相当を盗んだ疑いが持たれています。警察は3人の認否を明らかにしていませんが、高級住宅街を狙った空き巣グループのメンバーとみて調べて