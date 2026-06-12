11日、岐阜県揖斐川町の山林近くでクマが目撃され、町が警戒にあたっています。 【写真を見る】｢クマが道路を渡った｣ 小学校から約500mの交差点近く ブロック塀の上を悠然と歩く姿も…体長1mほどの成獣か 岐阜･揖斐川町 揖斐川町によりますと、11日午前7時すぎ、清水小学校から約500メートルの交差点近くで「クマが道路を渡った」と住民から通報があり、その後も、目撃情報が相次ぎました。 ブロック塀の上を悠然と歩くク