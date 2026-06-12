日本バドミントン協会は、先月のランキングサーキットで準優勝したACT SAIKYO田口真彩選手と柳井商工 鎌田虹花選手を女子ダブルスで、 また柳井商工でキャプテンを務めことしからヨネックスに所属する白川 菜結選手を女子シングルスで、U24ナショナルチームに追加選出しています。いずれも代表初選出です。