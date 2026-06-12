アジア太平洋地域の青年会議所メンバーが集う国際会議『ASPAC新潟大会』が11日に開幕し、多くの関係者が新潟に集っています。国内外に新潟の魅力を伝えようと、県内の企業や観光地が猛烈アピールです。 12日朝に行われた総会は、各国の青年会議所メンバーらが参加。各国の活動状況などが報告され、13日にかけて今後の方針などを話し合います。今回の『ASPAC新潟大会』は国内外から約8000人の関係者が集うと