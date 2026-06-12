昨年度の野生鳥獣による農林被害額は2010年度以降過去最低のおよそ3億3300万円となりました。一方で食料を求めて人里に下りてきているサルやクマへの対策が必要とされています。県鳥獣被害防止対策協議会には有識者や農林業関係者が出席しました。県における野生鳥獣による農林業被害は減少傾向にあり、昨年度も被害金額は前年度を1500万円下回りおよそ3億3300万円と2010年度以降最も少なくなりました。鳥獣別にみると、イノシシ、