2大会ぶりの優勝を目指す「国見」と、連覇を狙う「長崎総大附属」。 県高総体決勝での両チームの対戦は、2大会ぶりとなりました。 序盤、ペースをつかんだのは白と黒のユニホーム「総大附属」。 前半開始早々、河野選手のロングスローの流れから一宮選手がこの試合のファーストシュートを放ちますが、大きくゴールを外れてしまいます。 一方 青と黄色のユニホーム「国見