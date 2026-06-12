周南市内にある国の出先機関を集約し新たに「周南地方合同庁舎」を整備することになりきょう（12日）、 協定の締結式が行われました。締結式では、財務省中国財務局の中村広樹局長と国土交通省中国地方整備局の山本大志局長、それに周南市の藤井律子市長が協定書に署名しました。計画では、現在、周南市内に点在している法務局や税務署など国の5つの機関を集約し、周南市市民館の跡地およそ2500平方メートルにおよそ33億円を