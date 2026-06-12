12日(金)も、よく晴れて広く夏日になりました。午前中は曇り空のところもありましたが、午後は各地で汗ばむ陽気になりました。そして、週末も日差しがたっぷり届きそうです。 ◆予想天気図 13日(土)・14日(日)にかけて、本州付近は緩やかに高気圧に覆われる見込みです。このため、県内は土日とも日差しの届く時間が長くなり、日中は暑くなりそうです。 ◆土日の予想最高気温 28℃前後まで上がるところが多く、広く7