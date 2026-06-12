長門市の市議会議員と議長、それに副市長の言動が市職員に対するパワーハラスメントに該当すると認定した調査特別委員会の報告書がまとまりきょう、市議会で報告されました。政治倫理審査会で、議員の責任を検証するとしています。ハラスメント調査特別委員会の委員長を務める市議から南野信郎議長に調査報告書が提出され、その後、きょう開会した6月定例会で報告されました。（ 長門市議会ハラスメント調査特別委員会重村