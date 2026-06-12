熱戦が続いた「県高総体」は12日に大会最終日を迎え、ラグビーの決勝戦が行われました。 県高総体3連覇を狙う「長崎北陽台」と3大会ぶりの頂点を目指す「長崎南山」が激突。 今大会、無失点で決勝に進出した北陽台に、新人大会決勝のリベンジも込め南山が挑みます。 両校は、今月20日から宮崎市で開かれる九州大会に出場します。 ※詳しくは動画をご覧ください