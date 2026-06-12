石川県輪島市の能登空港周辺での建設を目指す公立の新しい基幹病院について、県は分娩機能を設けない考えを示しています。こうした中12日、産科医療の在り方について検討する分科会が開かれ、専門家からはこれまでの県の構想をベースに安全な医療を提供すべきと指摘する声が上がりました。県は能登空港周辺でに建設を目指す基幹病院の機能などについて、検討会を開き奥能登での医療体制の在り方を議論しています。これまでの検討会