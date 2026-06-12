鈴木の満塁弾がチームの勢いを加速させた(C)Getty Images意地の一振りで勝利に貢献した。カブスの鈴木誠也が現地時間6月11日、敵地でのロッキーズ戦で満塁本塁打を放ち、チームを勝利に導いた。前日まで黒星が続いていたカブスは、この試合を9-3で制したことでカードスイープを阻止。ここ数週間は勝負どころで結果を残せず苦しんでいた主砲が、会心の一発でその鬱憤を晴らした。【動画】「眠っていたシカゴ打線を目覚めさせた