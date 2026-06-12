◆女子プロゴルフツアー宮里藍サントリーレディス第２日（１２日、兵庫・六甲国際ＧＣ＝６６１９ヤード、パー７２）２位で出た桑木志帆（大和ハウス工業）が５連続を含む８バーディー、１ボギーの６５をマークし、通算１５アンダーの単独首位に浮上した。トップから出た１４歳の韓国のアマチュア、金瑞娥（キム・ソア）は６９で回り、１２アンダーの２位に後退した。トップとは３打差。４１位で出た荒木優奈（Ｓｋｙ）が